ما هي أخطر زلة لسان في تاريخ بايدن؟

2022/03/28 | 19:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أشارت صحيفة “التايمز” البريطانية، في مقال لها إلى أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي “أخطر زلة لفظية في مسيرته”.وكتبت الصحيفة: “مسيرة الرئيس بايدن السياسية الطويلة مليئة بالزلازل، لكن تصريحه بأن الرئيس بوتين (لا يمكنه البقاء في السلطة)، قد يكون الأكثر جدية حتى الآن”.وأضافت: […]

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