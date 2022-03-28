كريستيانو رونالدو: أنا صاحب القرار فيما يتعلق بمواصلة اللعب أو التوقف

2022/03/28 | 19:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو أنه صاحب القرار فيما يتعلق بمواصلة اللعب أو التوقف.

وفيما يتعلق بخوض المباراة ضد مقدونيا الشمالية غداً الثلاثاء لنيل بطاقة العبور إلى كأس العالم “قطر 2022” قال رونالدو: “هي مباراة حياتنا وإن لعبت البرتغال كعادتها ستحقق الفوز”.

وتتأهل البرتغال دورياً إلى المونديال منذ نسخة 2002 ،علماً أن أبرز نتائجها حققتها عام 1966 عندما حلت ثالثة مع أسطورتها أوزيبيو.

وبرغم تشكيلتها التي عجت بالنجوم أبرزهم رونالدو، لم تتمكن من تخطي دور الـ16 في النسخ الثلاث الأخيرة بعد حلولها رابعة في نسخة 2006.

المصدر: بي ان سبورت

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