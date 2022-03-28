عراقي يتبرع بأغلى ما يملك لأطفال العراق!

2022/03/28 | 19:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لجأت مديرية تربية الانبار الى الاعتماد على الابنية الكرفانية لسد النقص الحاصل في الأبنية المدرسية..



الأهالي في جنوب مدينة الفلوجة وجهوا نداء عاجلا الى الجهات المسؤولة من اجل تأهيل المدارس.

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