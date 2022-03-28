سوريا.. السجن عقوبة نشر أنباء كاذبة تمس

2022/03/28 | 19:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الاثنين، قانوناً تضمّن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات، نصّ أبرزها على أن يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر كل من ينشر أخباراً "كاذبة" من شأنها أن تنال من "هيبة" الدولة.

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