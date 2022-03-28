يرحّبون بك بابتسامة وهم مهذبون.. سياح أجانب يبدون انطباعهم عن العراقيين والسياحة بعد عقود من العزلة

2022/03/28 | 19:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تسعينيات القرن الماضي في زمن الحصار والعقوبات الدولية، أصبح العراقيون في عزلة تامة عن العالم.

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