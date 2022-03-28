2022/03/28 | 19:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتعين على المشاهير إنقاص وزنهم طوال الوقت للعب أدوار مختلفة أو الاستعداد للعروض الحية، وبعضهم يصبح التمرين وتناول الطعام الصحي أسلوب حياة للعناية بصحتهم العقلية والبدنية.وبغض النظر عن السبب، فإن فقدان الوزن بسرعة أمر ممكن طالما أنك تلتزم بخطة آمنة ومعقولة، لكن هناك حيلاً سرية لإنقاص الوزن لدى المشاهير، وفق موقع “Eat this Not that” والتالي […]

ظهرت المقالة 6 حيل سرية لفقدان الوزن بسرعة..



نصائح من مشاهير أولاً على ايرث نيوز.

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