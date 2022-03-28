الانضباط تصدر حزمة من القرارات الصارمة

2022/03/28 | 19:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أصدرت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم حزمةً من القراراتِ على الحالات التي سُجِلَت في مُنافساتِ الدَوريات المُختلفة.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “اللجنة لاحظت أن مُباراة فريقي ناديي السياحة وأبناء المدينة ضمن دوري الدرجةِ الثالثة لم تكتمل في وقتها الأصلي وقامَ الحكمُ بتَعليقها نتيجة لاعتراضِ فريق أبناءِ […]

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