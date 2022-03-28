2022/03/28 | 19:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الحربي، اليوم الإثنين، نتائج تنفيذ واجب تفتيش من محورين قرية الكبة – وادي زغيتون في قاطع كركوك

ظهرت المقالة خلية الإعلام الأمني تعلن نتائج عملياتها في قاطع كركوك أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الأمني تعلن نتائج عملياتها في قاطع كركوك) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام الأمني تعلن نتائج عملياتها في قاطع كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).