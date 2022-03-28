غوتيريش: الأمم المتحدة تسعى إلى “وقف إطلاق نار إنساني” في أوكرانيا

2022/03/28 | 19:29 - المصدر: قناة التغيير

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أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ،اليوم الاثنين، إلى أن الأمم المتحدة تسعى إلى وقف إطلاق نار إنساني بين موسكو وكييف، فيما ترتفع حصيلة قتلى الحرب بينهما.

وقال غوتيريش لصحافيين في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك إنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث “البحث فورًا مع الأطراف المعنية في الاتفاقات المحتملة والترتيبات لوقف إطلاق نار إنساني في أوكرانيا”.

المصدر: AFP

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