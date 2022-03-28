5000 قتيل على الأقل في ماريوبول منذ بدء الغزو الروسي

2022/03/28 | 19:29 - المصدر: قناة التغيير

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قتل 5000 شخص على الأقل في مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب أوكرانيا منذ بدأ الغزو الروسي الشهر الماضي، وفق ما قالت مسؤولة أوكرانية لوكالة فرانس برس الاثنين.

وقالت مستشارة الرئاسة الأوكرانية المكلفة حاليا بملف الممرات الإنسانية تيتيانا لوماكينا لفرانس برس عبر الهاتف “دُفن حوالى 5000 شخص لكن عمليات الدفن توقّفت قبل 10 أيام بسبب القصف المتواصل”، مضيفة أن عدد القتلى الفعلي قد يكون وصل إلى 10 آلاف شخص.

المصدر: AFP

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