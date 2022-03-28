بالفيديو.. الوطني الكردستاني لايزال متمسكا بمرشحه لرئاسة الجمهورية

2022/03/28 | 19:29 - المصدر: قناة التغيير

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أعربت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني نرمين معروف عن أملها في التواصل الى اتفاق بين القوى السياسية على اختيار مرشح رئاسة الجمهورية وتمرير الجلسة بسلاسة.

زأكدت معروف لمراسل التغيير، ان الاتحاد الوطني الكردستاني لايزال متمسكا بمرشحه برهم صالح لرئاسة الجمهورية.

معروف: الوطني الكردستاني لايزال متمسكا بمرشحه برهم صالح لرئاسة الجمهورية#العراق #برهم_صالح#قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/CJBspD91L3

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) March 28, 2022

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