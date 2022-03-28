6.9 مليار دولار.. مخصصات أميركية جديدة لدعم أوكرانيا و

2022/03/28 | 19:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصصت الولايات المتحدة 6.9 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا على مواجهة الغزو الروسي ولدعم دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بحسب مشروع الموازنة الذي نشرته إدارة الرئيس جو بايدن، الإثنين

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