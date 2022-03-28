تحديد موعد تطهير بادية المثنى من الالغام

2022/03/28 | 19:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدائرة قدمت مشاريع بقيمة 500 مليار دينار لتطهير اكثر من 670 كم .

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