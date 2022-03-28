اعتقال أستاذ جامعي في البصرة انتقد الواقع الأمني والسياسي

2022/03/28 | 19:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باعتقال الاكاديمي في جامعة البصرة أحمد يحيى وذلك لانتقاده الواقع الامني والسياسي في المحافظة.وذكر المصدر لوكالة إيرث نيوز، أنه “تم اعتقال الأستاذ الجامعي في مادة علم الكيمياء في جامعة البصرة د.احمد يحيى، بعد انتقاده الواقع الأمني والسياسي، مشيرا إلى أن ذلك جاء إثر دعوى قضائية مقامة […]

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