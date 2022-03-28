2022/03/28 | 19:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق فريق سيدات شباب الوطن فوزاً عريضاً على فريقِ فتاة بابل في بطولة كأس العراق للسيداتِ.والتقى الفريقان في محافظة بابل في افتتاح البطولة مساء اليوم الاثنين.وانتهت المباراة بنتيجةِ (17-0) والتي حضرها عضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم فراس بحر العلوم ورئيس الاتّحاد الفرعيّ في بابل صلاح عبيس ورئيسة اللجنة النسويّة رنا عبد […]

ظهرت المقالة قوامه 17 هدفاً..



شباب الوطن يحقق فوزاً عريضاً على فتاة بابل بصالات السيدات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوامه 17 هدفاً.. شباب الوطن يحقق فوزاً عريضاً على فتاة بابل بصالات السيدات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوامه 17 هدفاً.. شباب الوطن يحقق فوزاً عريضاً على فتاة بابل بصالات السيدات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).