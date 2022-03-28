القبض على 10 متهمين بالإرهاب و”الدكة العشائرية” في بغداد

2022/03/28 | 19:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على متهمين اثنين بالارهاب و٨ اخرين بجرائم “الدكة العشائرية” ومصادرة اسلحتهم، وضبط كدس للمواد المتفجرة في جانب الكرخ.يتبع..

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