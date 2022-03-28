تحذيرات قبل الكارثة.. سد مكحول في ميزان المصلحة والمفسدة

2022/03/28 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد الخبير والمستشار الزراعي عادل المختار، اليوم الإثنين، انه لا جدوى من اقامة سد مكحول، مستغرباً من اصرار وزير الموارد المائية الحالي على تنفيذ المشروع.

وقال المختار في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "جميع الدراسات والتقارير التي تحدثت عن سد مكحول توكد عدم وجود جدوى من هذا السد خصوصاً الدراسة الاستراتيجية لوزارة الموارد المائية في العام 2014 التي استبعدت مشروع السد وكذلك جميع الوزراء اللاحقين منذ تلك الفترة ايضا استبعدوا هذا المشروع من حيز التنفيذ".

وأضاف، أن "الوزير اصر على تنفيذ مشروع السد رغم علمه بعدم وجود ايرادات مائية تكفي لملئ السدود خلال هذه الفترة "مؤكداً أن "التوجه لتغيير نمط الزراعة في العراق سيوفر فاعلية ما يقارب 4 الى 5 سدود مثل سد مكحول".

ولفت الى أن "مساحات زراعية واسعة سيتم غمرها بالمياه فضلاً عن القرى والمنشآت الحكومية وغيرها حيث يتطلب هذا الأمر دفع تعويضات بمالغ ضخمة جداً".

وتابع المختار، أنه "يجب استثمار هذه الأموال في نهوض القطاع الزراعي وترشيد استهلاك المياه ليتم توفير كميات كبيرة من المياه توجه الى البستنة من خلال تحويل الري الى طريقة التنقيط حيث سيتوفر مليارين متر مكعب سنوياً وخلال مدة بناء السد التي تصل الى 5 سنوات سيتم توفير 10 ميارات متر مكعب".

واشار إلى أن "السعة لتخزينية لسد مكحول هي مليارين ونصف الى ثلاثة مليارات متر مكعب "مؤكداً ان "هذا المشروع دليل على سوء التخطيط والإدراك الوزراة".

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