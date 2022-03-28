2022/03/28 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

علق القيادي في الاطار التنسيقي عصام الكريطي، اليوم الاثنين، على طرح تشكيل حكومة طوارئ اذا لم تحسم جلسة الاربعاء منصب رئيس الجمهورية.

وقال الكريطي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "حديث البعض عن تشكيل حكومة طوارئ في العراق اذا لم تحسم جلسة الاربعاء المقبل منصب رئيس الجمهورية هدفها ارباك المشهد السياسي في البلاد"، لافتا الى ان "بغداد مرت بظروف عصيبة في الحكومات السابقة ابتداء من الجعفري والمالكي مرورا بالعبادي وما بعده ولم يتم اعلان حكومة طوارئ".

واضاف، ان"الواقع العراقي ليس مع هكذا خطوة لها دلالات خطيرة بالاضافة الى ان التفاهمات السياسية العامة لن تسمح بهكذا خيار"، مؤكدا بأن "جلسة السبت الماضي اثبت بان المضي بدون الاطار صعب وعلى الجميع المكاشفة والمصارحة لخلق توافق سياسي يدفع البلاد بعيدا عن الانسداد السياسي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من الجعفري إلى المالكي.. الإطار التنسيقي يؤشر موقفه من حكومة الطوارئ في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من الجعفري إلى المالكي.. الإطار التنسيقي يؤشر موقفه من حكومة الطوارئ في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).