2022/03/28 | 20:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل خمسة آلاف شخص على الأقل في مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب أوكرانيا، منذ أن بدأ الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي، وفق ما قالت مسؤولة أوكرانية لوكالة فرانس برس، الاثنين.

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