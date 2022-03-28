خوشناو: حكومة الأغلبية مستبعدة وتحتاج إلى تعديل الدستور

2022/03/28 | 20:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الاثنين، حكومة الأغلبية خيار مستبعد، لافتا الى حاجة ذلك لتعديل الدستور.وقال خوشناو في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “فشل جلسة البرلمان السابقة هو إشارة للتحالف الثلاثي كي لا يستنفدوا جميع أوراقهم ومواقفهم السياسية دفعة واحدة، الأمر الذي يدعوهم للعودة إلى التوازنات السابقة ومبدأ التوافق […]

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