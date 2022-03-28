صيام رمضان ليس فرضآ بل اختياريآ - مصطفى راشد

2022/03/28 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_راشد صيام رمضان ليس فرضآ أو ركنآ بل سنة مستحبة لذا لم يضع الشرع عقابآ للفاطر وجعله إختيارآ--------------------------------------------------وصلنى الكثير من الأسئلة عن صيام رمضان عبر موقعى على الإنترنت نذكر منهم الدكتورة / عطية أحمدى وكيل وزارة فى دولة كازخستان والدكتورة / بسمة بنت الصادق بن الشاذلى وكيل وزارة بدولة تونس تقولان فيه ماهى العلة والفائدة من فرض صيام رمضان رغم خطورة الإمتنا ......





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