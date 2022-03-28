ملاحظات حول الميثاق الثوري لسلطة الشعب (2) - بندر نوري

2022/03/28 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بندر_نوري من الإشكالات المفاهيمية التي تسود الميثاق الثوري لسلطة الشعب أنه يطرح مقابلة بين الريف والمدينة وكأنما الريف كتلة إجتماعية من القوي الإجتماعية المتجانسة والمستغلة في نفس الوقت، من المؤكد أن هذا الطرح يفتقر للدقة لأن الريف يتكون من قوي إجتماعية وطبقية كادحة مثل العمال الزراعيين والحرفيين وقوي إجتماعية مستغلة (بكسر الغين) مثل البرجوازية الزراعية والتجارية وهذه القوي متحالفة مع البرجوازية المدينية، و ......





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