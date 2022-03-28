مؤسسة الزواج بين النجاح والفشل - اسراء سلمان

2022/03/28 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسراء_سلمان الزواج هو عقد بين طرفين للارتباط بعلاقة جسدية (جنسية ) .



تضع المجتمعات الشرقية شرط وجود هذا العقد لكي تستطيع المرأة التمتع او استحصال حقها في هذه العلاقة .



فترى الامر حصرا على النساء دونما الرجال فهذا العقد هو تلفظ الطرفين بحق الرجل بالتمتع بجسد المرأة مقابل مبلغ مالي يعطى قبل ابرام العقد واخر عند انتهاء العقد .



وكذلك يعطي حق حصري للرجل لإنهاء ذلك العقد عند انتفاء حاجتة الى تلك المرأة او نهاية تل ......





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