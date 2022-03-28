الغزي يبحث مع وفد منظمة أطباء بلا حدود برنامج تطوير الواقع الصحي في ذي قار

2022/03/28 | 20:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، اليوم الأحد، مع وفد منظمة أطباء بلا حدود برنامج تطوير الواقع الصحي وآلية النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المحافظة.وقال الغزي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز: إن “وفد منظمة أطباء بلا حدود قدم العديد من مقترحات المشاريع التي تخص الجانب الصحي وإمكانية تنفيذها […]

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