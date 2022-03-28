2022/03/28 | 20:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزيرا خارجية السعودية والولايات المتحدة، الاثنين، تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، حسب بيان لوزارة الخارجية السعودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد انتهاء "قمة النقب".. وزير خارجية السعودية يتلقى اتصالا هاتفيًا من نظيره الأمريكي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد انتهاء "قمة النقب".. وزير خارجية السعودية يتلقى اتصالا هاتفيًا من نظيره الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).