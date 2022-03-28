2022/03/28 | 20:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز أوضح المتنبئ الجوي صادق العطية، اليوم الإثنين، حقيقة امتداد موسم الشتاء لشهر أيلول وهطول الأمطار خلال فصل الصيف.وقال العطية في منشور على صفحته في “فيسبوك” وتابعته إيرث نيوز، “ يتحدث البعض نقلا عن بعض المواقع ان فصل الشتاء سيتمدد لغاية ايلول، والامطار ستكون حاضرة بقوة خلال فصل الصيف.” وأضاف، “الكلام في اي مجال […]

ظهرت المقالة متنبئ جوي يوضح حقيقة هطول الأمطار في الصيف وامتداد الشتاء لأيلول! أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي يوضح حقيقة هطول الأمطار في الصيف وامتداد الشتاء لأيلول!) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي يوضح حقيقة هطول الأمطار في الصيف وامتداد الشتاء لأيلول!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).