سوق العراق للاوراق المالية يسجل ارتفاعاً بقيمة التداول

2022/03/28 | 20:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجل سوق العراق للاوراق المالية، اليوم الاثنين، ارتفاعاً كبيراً في قيمة التداول على المستوى العربي مع صعود مؤشرها بنسبة بلغت 118 %.وقال رئيس الهيئة حسن العكيلي في بيان مقتضب، تلقته وكالة ايرث نيوز إن “قيمة تداولات اسواق المال العربية سجلت تراجعاً بنسبة 9.94% وذلك بحسب النشرة الاسبوعية التي يصدرها صندوق النقد العربي […]

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