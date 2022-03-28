في العراق.. متنبئ جوي يوضح حول إمكانية استمرار فصل الشتاء إلى أيلول المقبل! - عاجل

2022/03/28 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المتنبئ الجوي، صادق عطية، حقيقة استمرار فصل الشتاء إلى أيلول المقبل.

وقال عطية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "يتحدث البعض نقلا عن بعض المواقع ان فصل الشتاء سيتمدد لغاية ايلول

والامطار ستكون حاضرة بقوة خلال فصل الصيف".

وبين أن "الكلام في اي مجال يجب ان يكون مطابقا للواقع وفي مجال الارصاد فأن مناخ اي منطقة هو القول الفصل في اي توقعات، فلايمكن في مناخنا الصيفي الذي يمتاز باجوائه الجافه والحارة اللاهبة ان نتوقع تكرار الامطار بما يفوق المعدل".

وأوضح أنه "ربما يتكرر في بعض المواسم حالة او حالتين مطرتين سريعتين خلال فصول الصيف لكن ذلك لايعني انه سيكون ثابتا طوال الموسم الجاف بل يتكرر على فترات متباعده حينما يحدث ان ترتفع منطقة التجمع المداري ITCZ نحو عروض اعلى فينتج عنه موجات كلفن رطبه وامطار".

وأشار إلى أن "الخرائط المتداولة لا تنتمي لنماذج طقس عالمية معتمدة وموثوقة كالاوربي والامريكي مثلا كما في الخارطة التي تستبعد اي هطول في شهر تموز".

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