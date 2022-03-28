السيطرة على حريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية في مدينة الصدر

2022/03/28 | 20:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الاثنين، بالسيطرة على حادث حريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية في مدينة الصدر.وذكر المصدر لوكالة “ايرث نيوز” ان “فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية لبيع مواد الانشائية ضمن مدينة الصدر”.واضاف المصدر انه “لم يتم تسجيل اي اصابة تذكر جراء […]

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