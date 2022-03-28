"ستندمون إذا فوتموها".. تحذير حوثي للسعودية قبل شهر رمضان

2022/03/28 | 20:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر زعيم الحوثيين في اليمن، الاثنين، التحالف بقيادة السعودية، من "تفويت" فرصة الهدنة التي طرحها المتمردون السبت لوقف الضربات على السعودية.

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