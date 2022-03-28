العراق وسويسرا يعقدان الجولة الأولى من المشاورات السياسية

2022/03/28 | 20:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، انعقاد جولة المشاورات السياسية الأولى بين جمهورية العراق والإتحاد الكونفدرالي السويسري.وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "انعقدت في مقر المبنى الفيدراليّ الحكوميّ السويسريّ في بيرن جولة المُشاورات السياسيَّة الأولى بين جُمهوريَّة العراق والإتحاد الكونفدراليّ السويسريّ، وترأس الجانب العراقيّ وكيل الوزارة الأقدم نزار الخيرالله، بينما ترأس الجانب السويسريّ مُساعدة وزير الخارجيَّة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مايا تسافي، وبمُشارَكة القائم بالأعمال المؤقت هندرين علي مصطفى والوفد المرافق للوكيل".وأضاف الصحاف، أن "الجانبين استعرضا أهم الخطوات التي إتخذها البلدان في تطوير العلاقات الثنائيَّة وسُبُل تعزيزها في مُختلِف المجالات، ومُناقشة الرؤى المُشترَكة بشأن تعزيز الحوار وحقوق الإنسان وقضايا الهجرة والمُساعدات الإنسانيَّة، فضلاً عن التطرق إلى القضايا الإقليميَّة والدوليَّة الراهنة".وتابع: "كما التقى وكيل الوزارة الأقدم مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجيَّة السويسريَّة ليفيا لوي بحضور القائم بالأعمال المؤقت هندرين علي مصطفى و مُساعدة وزير الخارجيَّة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مايا تسافي، وتم خلال اللقاء تبادل الآراء والمقترحات التي تساعد في تطوير العلاقات الثنائيَّة بين العراق وسويسرا فضلاً عن القضايا الإقليميَّة والدوليَّة".

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