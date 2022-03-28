2022/03/28 | 21:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y-YVf0wrGNU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفتلاوي لـ دجلة : الإطار والتيار عليهما الركون إلى الحوار وترك "التشنج") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفتلاوي لـ دجلة : الإطار والتيار عليهما الركون إلى الحوار وترك "التشنج") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).