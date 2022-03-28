2022/03/28 | 21:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، ان العراق ينتهج مبدأ خفض التصعيد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى بالمبعوث الأميركيّ الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، على هامش مُشارَكته في مُنتدى الدوحة في نسخته الـ20"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسيَّة والأمنيَّة في المنطقة وانعكاساتها، ومُناقشة واقع العلاقات الأمريكيَّة الإيرانيَّة، وسُبُل تفعيل الحوارات الإستكشافيّة التي جرت سابقاً، وتطرقا إلى المفاوضات الجارية في فيينا والدول الخمسة + واحد".

وأكَّد حسين على "أهميَّة تعزيز الاستقرار والأخذ بفُرصِ وآليات التنسيق"، مشيرا الى ان "العراق ينتهج مبدأ خفض التصعيد ومايترتب عليه من مصالح لكل الأطراف، وما ينعكس على الأمن والسلّم في جوار العراق والمنطقة".

من جانبهن أكَّد روبرت مالي أنَّ "مسار المُباحثات كانت جيدة، وهناك بعض المواضيع الأخرى، والمطروحة على الطاولة"، مُعرباً عن شكره "للدور الذي يقوم به العراق في هذا المجال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية لمسؤول أميركي: العراق ينتهج مبدأ خفض التصعيد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية لمسؤول أميركي: العراق ينتهج مبدأ خفض التصعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).