ذكرى يوم الأرض/ -هنا باقون ما بقي الزّعتر والزّيتون- - الطايع الهراغي

2022/03/28 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطايع_الهراغي "الثورة الفلسطينيّة قامت لتحقيق المستحيل لا الممكن" (الحكيم جورج حبش) "فلسطين الذاكرة، ومن ينساها فقد أصابه خرف في الشّرف والانتماء" (محمد الرّطبـــان ) "نحن نقف مع فلسطين لا لأنّنا فلسطينيّون أو عرب، بل نقف معها لأنّها امتحان يوميّ لضمير العالم." (إبراهيم نصر الله) 1/ "دم الزّيتون ب ......





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