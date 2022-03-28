2022/03/28 | 21:20 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تصفيات سياسية … نيران الاطار تلتهم مكاتب حلفاء التيار) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Tqg4XjWnQKs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تصفيات سياسية … نيران الاطار تلتهم مكاتب حلفاء التيار) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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