الشرطة يعبر دجلة ويحجز بطاقة التأهل لنهائي السلة

2022/03/28 | 21:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ التقى فريق الشرطة مع فريق دجلة الجامعة لحساب مباريات المربع الذهبي للدوري العراقي الممتاز لكرة السلة وضمن مباريات الاياب في لقاء رد الدين او اعلان الانتصار.ودخل فريق دجلة في الربع الاول من المباراة محملاً بطموح الفوز و مصالحة جماهيره لكن فريق الشرطة لم يسمح ان يحقق امنياته فختم الفترة الاولى لصالحه و […]

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