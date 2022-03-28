واشنطن تكشف لبغداد تفاصيل مباحثاتها مع طهران

2022/03/28 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المبعوث الأميركيّ الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، اليوم الاثنين، تفاصيل مباحثاتها مع طهران.

وقال مالي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مع المبعوث الأميركيّ الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، على هامش مُشارَكته في مُنتدى الدوحة في نسخته الـ20".

وتابع البيان: "جرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسيَّة والأمنيَّة في المنطقة وانعكاساتها، ومُناقشة واقع العلاقات الأمريكيَّة الإيرانيَّة، وسُبُل تفعيل الحوارات الإستكشافيّة التي جرت سابقاً، وتطرقا إلى المفاوضات الجارية في فيينا والدول الخمسة + واحد".

وأكَّد الوزير، بحسب البيان على "أهميَّة تعزيز الاستقرار والأخذ بفُرصِ وآليات التنسيق، سيما وأنَّ العراق ينتهج مبدأ خفض التصعيد ومايترتب عليه من مصالح لكل الأطراف، وما ينعكس على الأمن والسلّم في جوار العراق والمنطقة".

من جانبه أكَّد روبرت مالي أنَّ "مسار المُباحثات كانت جيدة، وهناك بعض المواضيع الأخرى، والمطروحة على الطاولة"، مُعرباً عن "شكره للدور الذي يقوم به العراق في هذا المجال".

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