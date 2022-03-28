اثار ذي قار تحصي عدد السائحين الأجانب الوافدين شهريا لمدينة اور

2022/03/28 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

أعلنت مديرية آثار ذي قار، اليوم الاثنين، دخول نحو 500 سائح اجنبي شهريا الى مدينة اور الاثرية فضلا عن الاف السائحين العراقيين.

وقال مدير اثار ذي قار شامل ابراهيم في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "مدينة اور الاثرية تشهد تزايد بأعداد السائحين الأجانب والعراقيين".

واضاف ان "المدينة تشهد نحو 500 سائح اجنبي شهريا من مختلف دول العالم"، مشيرا الى ان "هناك الاف السائحين العراقيين من مختلف المحافظات لمدينة اور شهريا".

وأفاد إبراهيم ان "المدينة السياحية الجديدة سيتم بنائها قرب مدينة اور وبتالي سيتم زيادة اعداد السائحين"، مبينا ان "المبالغ التي يتم استيفائها من السائح الأجنبي تقدر ب25 الف دينار بينما تكون المبالغ من المواطنين هي ثلاثة آلاف ومن الطلبة الف دينار".

وتابع ان "تلك المبالغ مناسبة وساهمت بدخول أموال كبيرة لخزينة الدولة العراقية ونعتقد زيادتها في هذه السنة مع الزيادة الملحوظة سيما بالسائحين الأجانب".

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