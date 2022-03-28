وزير خارجية المغرب: لكل إسرائيلي أصول مغربية.. هذه ليست مزحة

2022/03/28 | 21:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن قرار بلاده باستئناف العلاقات مع إسرائيل لم يكن قرارًا انتهازيًا، لكنها "خطوة عن قناعة".

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