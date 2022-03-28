تفاصيل اخماد حريق سوق مريدي في بغداد

2022/03/28 | 21:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سيطرت فرق الدفاع المدني، اليوم الاثنين، على حادث حريق اندلع داخل محلات عدد اثنين مخصصة لتجارة المواد الانشائية في سوق مريدي الشعبي في مدينة الصدر ببغداد .وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة ايرث نيوز، “حيث لاقت فرق الدفاع المدني صعوبات كبيرة بالوصول إلى موقع الحادث نتيجة الزخم والتجاوزات على الطريق المؤدي الى موقع […]

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