سياسي: جلسة الاربعاء حبلى بالمفاجات..المعطيات تميل للاطار

2022/03/28 | 21:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد السياسي المستقل يونس محمد، الاثنين، ان جلسة البرلمان الأربعاء المقبل حبلى بالمفاجات.وقال محمد في حديث لـ/ المعلومة/، ان “المعطيات الحالية تشير الى ان الكفة تميل للاطار التنسيقي باعتباره الثلث الضامن في المعادلة السياسية خاصة وان البيت السني غير مؤحد وهو ياخذ ضماناته من الجانب الكردي وليس العربي ما ولد اشكاليات في […]

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