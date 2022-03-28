19 قتيلا.. مصارعة ديوك تتحول إلى مجزرة بشرية في المكسيك

2022/03/28 | 21:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ قتل 19 شخصا، اليوم الإثنين، في هجوم على موقع سري لمصارعة الديوك، غربي المكسيك، حسبما قالت السلطات.وهاجم مسلحون الموقع وفتحوا النار على المتجمعين، فقتلوا 19 شخصا، وأصابوا آخرين نقلوا إلى المستشفى ووقع إطلاق النار في منطقة لاس تيناجاس بولاية ميتشواكان، التي تتقاتل فيها عصابة “غاليسكو نيو جنيريشن” القوية مع عصابات محلية أصغر، […]

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مصارعة ديوك تتحول إلى مجزرة بشرية في المكسيك أولاً على ايرث نيوز.

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