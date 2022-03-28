العراق يرفع شعار الفوز أمام سوريا.. ويحلم بهدية كورية

2022/03/28 | 21:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرفع المنتخب العراقي شعار الفوز في

مواجهة الغد أمام المنتخب السوري، لكسب

بطاقة الملحق المشروطة بخسارة أو تعادل

الإمارات أمام كوريا الجنوبية، ضمن

الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية

المؤهلة لمونديال قط

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