على خلفية حرق مقر البرزاني ببغداد :الكاظمي يوجه بحجز وفصل

2022/03/28 | 21:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس الوزراء، القائد العام للقوات

المسلحة، مصطفى الكاظمي، الاثنين، على

ضرورة حجز الضبّاط المقصّرين في

واجبهم، وعزلهم عن مهامهم، "من أجل

تعزيز روح الإلتزام بالواجب".

وجاءت توجيهات الكاظمي خلال تر

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