2022/03/28 | 21:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

عندما تتغير الاسعار لبعض المواد تتغير

احوال السوق فالنفط والذهب والحنطة

تشغل عقول الاقتصاديين ، ولكن تبقى

الحنطة سيدة الموقف فمن يتمكن من ان

يكون لديه اكتفاء ذاتي منها فانه يعيش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفلاح بيد الفلاح) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفلاح بيد الفلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).