القبض على 11 متهماً بحوزتهم مواد مخدرة في محافظتين

2022/03/28 | 21:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط اصولي وايداع المتهمين التوقيف .

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