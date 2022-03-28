ذي قار تعلن تفاصيل خطة المشاريع الأمنية في المحافظة

2022/03/28 | 21:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار - واعأعلنت محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، عن تفاصيل خطة المشاريع الأمنية في المحافظة.وقال المحافظ محمد هادي الغزي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم وضع خطة لتنفيذ مشاريع جديدة لصالح مديرية شرطة ذي قار وذلك في أربع وحدات ادارية".وأضاف الغزي، أن "الخطة تتضمن تشييد اربعة مراكز شرطة جديدة في مدن الشطرة والرفاعي والغراف والاصلاح"، مشيرا الى أن "الخطة تتضمن كذلك تجهيز ونصب كاميرات مراقبة امنية في مدينة قلعة سكر شمالي المحافظة، وحث الشركات المتخصصة الراغبة بالتنفيذ الى مراجعة قسم العقود الحكومية في الناصرية للاطلاع على الشروط وتقديم عطاءاتها وفق الضوابط القانونية".

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