2022/03/28 | 21:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقدت وزارة النقل متمثلة بالشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا لمناقشة نظام مراقبة الصرف المركزي.وقال مدير عام الشركة، فرحان الفرطوسي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إن “موانئ العراق تعمل وفق تقنية تكنولوجيا المعلومات وهي متوجهه الى نظام الاتمتة الحديثة “، مشيرا الى توجيهات وزير النقل الكابتن ناصر الشبلي بضرورة […]

ظهرت المقالة الموانئ العراقية تتوجه الى نظام الاتمتة الحديثة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموانئ العراقية تتوجه الى نظام الاتمتة الحديثة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموانئ العراقية تتوجه الى نظام الاتمتة الحديثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).