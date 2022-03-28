مدرب كوريا الجنوبية: لن نغامر بإشراك البدلاء ضد الامارات

2022/03/28 | 21:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مدرب منتخب كوريا الجنوبية باولو بينتو، أنه لن يغامر بإشراك البدلاء ضد الامارات في الحولة الاخيرة من تصفيات المونديال.وقال بينتو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إنه “سنختار اجهز اللاعبين ولن نغامر بإشراك البدلاء ضد الامارات في الحولة الاخيرة من المونديال”.وبين أن “التحضير لمباراة الامارات لم يكن بالشكل الجيد ولم نحصل […]

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