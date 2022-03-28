أسعار الغذاء المُلتهبة - الطاهر المعز

2022/03/28 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز على عتبات شهر رمضان – تونس نموذج للوضع العربيتتوقع منظمة الأغذية الزراعية ارتفاع حجم الإنتاج العالمي من الحبوب من 775,4 مليون طن سنة 2021 إلى حوالي 790 مليون طن سنة 2022، لكن الأسعار بلغت مستوى قياسيا بنهاية شهر شباط/فبراير 2022، بنسبة 20,7% على أساس سنوي، ما ساهم في ارتفاع نسبة تضخّم أسعار الإستهلاك وإلحاق ضَرَرٍ كبير بميزانية الأُسَر الفقيرة، والأُجَراء والكادحين الذين لم يرتفع دَخْلُهُم ......





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